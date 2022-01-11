Деньги с аукциона "Добрый каток" передадут в казанский фонд Анжелы Вавиловой

Средства, собранные на аукционе, передадут также в фонд "Забота". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 15 января, в казанском парке "Черное озеро" пройдет благотворительная акция "Добрый каток". Все средства, собранные на аукционе, передадут в фонды имени Анжелы Вавиловой и "Забота", сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана начальник культуры города Азат Абзалов.

Одним из главных лотов благотворительного аукциона станет постер с автографами российских звезд - участников фестиваля "Добрая волна", который прошел в столице Татарстана 6 декабря. Среди тех, кто оставил подпись - Игорь Крутой, Дима Билан, Анжелика Варум, Олег Газманов.

Свои автографы на постере оставили Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум, Светлана Сурганова, а также актриса Ирина Безрукова и тележурналист Вадим Такменев. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

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