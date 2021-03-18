“Сейчас мы строимся по большей части в долг”: при нужной помощи второй Казанский хоспис могут открыть в 2023 году

Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

Строительство второго здания Казанского хосписа ведется с 2018 года. На данный момент первый этаж практически готов - осталось установить дверные и оконные проемы, закончить работу со стенами, полами и потолками. Вот только в последнее время работы ведутся по большей части в долг. Об этом сообщил председатель благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, основатель хосписа Владимир Вавилов.

По его словам, если власти, местные жители и предприятия помогут им с финансированием, то второй хоспис может быть открыт уже в 2023 году.

- Я надеюсь, что республика нам все-таки поможет. В прошлом году свою роль сыграла пандемия, но сейчас вроде в экономике все налаживается. Много проблем у нас, которые нужно решать. Многие подрядчики идут нам на встречу: делают скидки. Сейчас мы строимся по большей части в долг. Подрядчики вносят свои средства, - признался Вавилов.

Председатель фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В новое здание должна переехать взрослая часть пациентов из первого хосписа, тогда он станет почти полностью детским. В итоге для юных подопечных будет создано 40 койко-мест (вместо 18 имеющихся), а для взрослых - 60 койко-мест. Вместе с тем, во втором стационаре появятся храм и мечеть, соляная комната и гостиничные номера для родственников больных. Сейчас им приходится ночевать на креслах или диванах прямо в палатах.

- Наш первый хоспис считается одним из лучших в Европе, но мы хотим, чтобы второй был одним из лучших в мире. Это наша мечта и мы этого добьемся, - заявил Владимир Вавилов.

Заметим, что 27 марта исполнится 18 лет со дня основания благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Казанский хоспис же начал свою работу в 2012 году. Его сотрудники называют себя “проводниками из одного мира в другой”. Они помогают подопечным прожить отведенное им время безболезненно и интересно в окружении родных и близких.

- Они здесь у нас никогда не чувствуют боли, потому что боли в нашем хосписе не существует. Помнится, один человек сказал, что только в России есть такое выражение как “отмучился”, когда человек умирает. У нас же этого слова нет, - замечает Владимир Вавилов.

Не все подопечные хосписа находятся в стационаре. Большая часть по разным причинам остается дома. К ним систематически приезжает выездная бригада. Медики используют все разрешенные в России обезболивающие препараты, снимают нежелательные симптомы (тошноту, рвоту, истощение, депрессию), улучшают качество питания и оказывают психологическую поддержку. Сейчас подобная помощь предоставляется 50 взрослым и 250 детям, но с начала работы бригада помогла уже более чем 2,5 тысячи человек.

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