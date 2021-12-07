«Получил ли ты радость в жизни и принес ли ты радость кому-то на Земле?»: Крутой, Газманов, Билан и Варум приняли участие в благотворительном фестивале в Казани

В 2021 году на участие в фестивале свои заявки подали 2500 детей со всей России. Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Вечером в понедельник, 6 декабря, в Казани состоялся гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна», который проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сцене концертного зала «Пирамида» выступили 113 юных талантов – победители и призеры фестиваля, в том числе 12 детей из районов Татарстана: Кукмора, Набережных Челнов, Зеленодольска, Сармановского района и Казани. Вместе с ними на сцене были такие звезды российской эстрады, как Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум, Светлана Сурганова, а также актриса Ирина Безрукова и тележурналист Вадим Такменев.

ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЗВЕЗДАМИ

На пресс-конференции, посвященной фестивалю «Добрая волна», мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что проект дарит «особенным» детям возможность реализовать себя, свои способности и исполнить свою главную мечту.

Суперфинал фестиваля состоялся в Казани, по его результатам были выбраны 12 победителей. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

– Мы четыре года назад начинали фестиваль «Добрая волна» и даже не думали о том, какой большой и всеобъемлющей эта волна окажется. Наш фестиваль объединил всех ребят, которые желают творить на сцене. География фестиваля охватывает всю страну, и мы надеемся, что проект станет большим импульсом в творческом становлении наших юных талантов. Это большое, теплое и святое дело, поэтому пусть мечты наших детей сбываются, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам Игоря Крутого, генерального продюсера мероприятия, «Добрая волна» помогает детям выбрать правильное направление развития и исполнить их главную мечту – выйти на сцену и спеть со своими кумирами.

– У нас нет задачи вырастить новых звезд, мы ходим дать возможность детям реализовать свои способности на этой площадке и выступить вместе с выдающимися современными исполнителями. Мы рады, что за четыре года существования проекта нам удалось помочь реализовать мечту более чем пяти тысячам детей со всей России, – отметил Крутой.

Певица Анжелика Варум только в этом году присоединилась к движению фестиваля и также была рада принять участие в проекте. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Своей историей, связанной с фестивалем, поделился и певец Олег Газманов. Он рассказал, что как только получил приглашение поучаствовать в «Доброй волне» , согласился, не раздумывая.

– К сожалению, есть семьи, которые нуждаются в поддержке, особенно те, в которых живут дети с ограниченными возможностями, поэтому такие благотворительные проекты очень нужны. Я всегда вспоминаю о том, что, когда египетские боги встречали души усопших, которые думали над тем, куда они попадут – в рай или в ад, они задавали только два вопроса: получил ли ты радость в жизни и принес ли ты радость кому-то на Земле? Так вот, смысл благотворительности – приносить радость другим людям и получать удовольствие, поэтому я здесь, в Казани, – рассказал Олег Газманов.

Олег Газманов отметил, что всегда рад приезжать в Казань. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Певец Дима Билан, который регулярно принимает участие в благотворительных фестивалях и конкурсах, также поделился мнением о том, насколько важно проводить подобные проекты.

– Все, что происходит в Казани, в Набережных Челнах – все как-то связано со мной, с моими чувствами. Я всегда скучаю по Пестрецам. Можно сказать, что это моя вторая Родина, потому что после моего рождения семья переехала сюда. Я абсолютно четко понимаю, что такое благотворительность. Артист – это человек, который приносит радость и должен своим опытом делиться. Я рад снова оказаться здесь, в Казани, и быть полезным, – отметил Билан.

На пресс-конференции певец Дима Билан рассказал о том, что Татарстан для него – это вторая Родина. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ

В этом году заявки на участие в фестивале подали 2,5 тысячи детей со всей России. Ребята, стоявший накануне на сцене «Пирамида» проделали большой путь.

Одним из самых трогательных моментов гала-концерта стало выступление Алины Хамитовой из татарстанского поселка городского типа Джалиль. У девушки ДЦП, но, несмотря на диагноз, она с детства любит читать книги, поэтому на фестивале Алина выступила в жанре «Сценическое искусство».

По итогам фестиваля победителями стали 12 детей. Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«Добрая волна» не просто подарила девушке шанс выйти на сцену, но и исполнила еще одну мечту. Алина побывала в Санкт-Петербурге и познакомилась со своим кумиром – с певицей, скрипачкой Светланой Сургановой. На сцене «Пирамиды» Алина под песню Светланы Сургановой «Да будет свет» прочла стихи Эдуарда Асадова.

Запись концерта можно будет посмотреть в новогодние каникулы.

СПРАВКА

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Игоря Крутого и мэрия столицы Татарстана.

В завершение пресс-конференции звездные участники оставили свои автографы на коллаже, который в дальнейшем станет лотом на благотворительном аукционе. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Отборочная кампания 2021 года прошла как в очном, так и в онлайн-формате. Оффлайн-отборы проходили в семи городах страны: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ярославле, Симферополе, Курске, Кемерове и Москве. По результатам сперфинала в Казани были выбраны 12 победителей.

«Добрая волна» - площадка для совместного творчества детей, вне зависимости от ограничений их физического здоровья. На одной сцене свои творческие способности показывают воспитанники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.