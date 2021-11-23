В общественном транспорте Набережных Челнов QR-коды пассажиров проверяют шесть бригад контролеров

Пассажиров больших автобусов на наличие QR-кода проверяют прямо в салоне транспорта, в маленьких – при выходе из автобуса. Фото: nabchelny.ru

22 ноября на остановки общественного транспорта в Набережных Челнах вышли шесть бригад контролеров для проверки у пассажиров QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Четыре из них осуществляют проверки в автобусах, две – в трамваях.

Пассажиров больших автобусов проверяют прямо в салоне, маленьких – при выходе. В трамваях бригады находятся 2-3 остановки, за которые проверяют наличие у горожан QR-кодов.

В исполкоме города отметили, что во время проверок также проводится разъяснительная работа об обязательной вакцинации. В дальнейшем к работе проверяющих бригад привлекут и полицейских.

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