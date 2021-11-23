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Общество23 ноября 2021 6:36

Казанцев без QR-кодов, создающих простой общественного транспорта, будут привлекать к ответственности

Из-за одного такого нарушителя первый день новых антиковидных ограничений сказался на выручке «Метроэлектротранса»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В случае невыполнения требований кондуктора, на место вызывается полиция.

В случае невыполнения требований кондуктора, на место вызывается полиция.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В Казани пассажиров без QR-кодов, создающих простой общественного транспорта, будут привлекать к ответственности, заявляют в МУП «Метроэлектротранс». Дело в том, что первый день после введения новых антиковидных ограничений в Татарстане не обошелся без проблем и убытков для предприятия.

Так, утром 22 ноября непривитый пассажир, отказавшийся выполнять требования кондуктора, стал причиной простоя 10 трамваев. Случай произошел на улице Восстания. Чтобы разрешить конфликт, на место вызвали полицию. Правоохранители вывели нарушителя на улицу, после чего составили на него протокол об административном правонарушении.

Задержка электротранспорта растянулась на целый час. Убытки «Метроэлектротранса» составили более 6,4 тысячи рублей.