За полдня из общественного транспорта Казани высадили более 700 непривитых горожан

Нарушители были выявлены как в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и в метро. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В первую половину дня, 22 ноября, из трамваев и троллейбусов Казани были высажены 786 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Двух конфликтных нарушителей забрала полиция, 18 – сбежали, не дождавшись правоохранителей.

В метро ситуация немного спокойнее. Без сертификата пытались пройти 126 человек, с недействительным или просроченным QR-кодом – 18 человек, со справкой о первом компоненте вакцины – 96 человек, с двумя прививками, но без доказательства на сайте Госуслуг – четверо, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранспорта».

На предприятии просят горожан отнестись к новым ограничениям с пониманием. О том же говорят в мэрии столицы Татарстана.

«Очень просим вас (горожан – ред.) не проявлять агрессию в адрес кондукторов. Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения. Благодарим всех, кто подготовился к проверкам, и надеемся, что повторения случаев проявления агрессии больше не будет», - говорят власти.

Напомним, с сегодняшнего дня на общественном транспорте и межмуниципальных автобусах Татарстана могут ездить только пассажиры с QR-кодами. Антиковидные меры были ужесточены в связи с наряженной ситуацией с коронавирусом.

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