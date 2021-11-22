Полицейские ищут казанца, брызнувшего в кондуктора из перцового баллончика

Подробности произошедшего устанавливаются правоохранителями.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские Казани ищут мужчину, который около 10 часов утра 22 ноября брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору в автобусе №31. По версии правоохранителей, пассажир отказался показывать экипажу QR-код о вакцинации, после чего использовал баллончик, выбежал из салона и скрылся.
«Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Кондуктор направлен на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью», - заявили «КП-Казань» в пресс-службе УМВД РФ по городу.
Подробности произошедшего устанавливаются.