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Общество22 ноября 2021 12:43

Полицейские ищут казанца, брызнувшего в кондуктора из перцового баллончика

С места происшествия правонарушитель скрылся
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подробности произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Подробности произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Казани ищут мужчину, который около 10 часов утра 22 ноября брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору в автобусе №31. По версии правоохранителей, пассажир отказался показывать экипажу QR-код о вакцинации, после чего использовал баллончик, выбежал из салона и скрылся.

«Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Кондуктор направлен на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью», - заявили «КП-Казань» в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Подробности произошедшего устанавливаются.