Полицейские ищут казанца, брызнувшего в кондуктора из перцового баллончика

Подробности произошедшего устанавливаются правоохранителями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Казани ищут мужчину, который около 10 часов утра 22 ноября брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору в автобусе №31. По версии правоохранителей, пассажир отказался показывать экипажу QR-код о вакцинации, после чего использовал баллончик, выбежал из салона и скрылся.

«Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Кондуктор направлен на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью», - заявили «КП-Казань» в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Подробности произошедшего устанавливаются.