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Общество22 ноября 2021 5:06

В Татарстане введены в действия QR-коды в общественном транспорте

Это первый регион в России, применивший такие антиковидные меры
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Теперь совершеннолетние граждане должны предъявлять коды о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро

Теперь совершеннолетние граждане должны предъявлять коды о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 22 ноября в общественном транспорте Татарстана начала действовать система QR-кодов. Решение закреплено постановлением Кабмина республики. Теперь совершеннолетние граждане должны предъявлять коды о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро.

Данные антиковидные меры не распространяются только на такси и межрегиональные маршруты. В остальных видах транспорта проверки будут осуществляться сотрудниками предприятий в спецжилетах на входе, при оплате проезда или на остановках. В случае отсутствия QR-кода пассажир должен будет покинуть транспортное средство.

Помимо этого, для лиц старше 60 лет без QR-кода или справки о медотводе приостановлено действие транспортных карт. А Минздрав Татарстана готовит QR-коды для местных жителей с медицинских отводом. Они будут действительны только в общественном транспорте.

Ограничения коснулись и регулярных пригородных и межмуниципальных перевозок. Так, с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях продажа билетов пассажирам старше 18 лет без предъявления QR-кода запрещена.