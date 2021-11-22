В Татарстане введены в действия QR-коды в общественном транспорте

Теперь совершеннолетние граждане должны предъявлять коды о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро Фото: Алина НИЗАМОВА

С 22 ноября в общественном транспорте Татарстана начала действовать система QR-кодов. Решение закреплено постановлением Кабмина республики. Теперь совершеннолетние граждане должны предъявлять коды о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро.

Данные антиковидные меры не распространяются только на такси и межрегиональные маршруты. В остальных видах транспорта проверки будут осуществляться сотрудниками предприятий в спецжилетах на входе, при оплате проезда или на остановках. В случае отсутствия QR-кода пассажир должен будет покинуть транспортное средство.

Помимо этого, для лиц старше 60 лет без QR-кода или справки о медотводе приостановлено действие транспортных карт. А Минздрав Татарстана готовит QR-коды для местных жителей с медицинских отводом. Они будут действительны только в общественном транспорте.

Ограничения коснулись и регулярных пригородных и межмуниципальных перевозок. Так, с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях продажа билетов пассажирам старше 18 лет без предъявления QR-кода запрещена.