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Общество18 ноября 2021 14:03

Минздрав Татарстана разъяснил, как получить QR-код о медотводе от прививки

В старых справках его нет, поэтому жителям республики придется ее переоформить
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При всем этом отмечается, что справка даже с QR-кодом все же не заменит собой сертификат о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев коронавирусе.

При всем этом отмечается, что справка даже с QR-кодом все же не заменит собой сертификат о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев коронавирусе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Татарстана, имеющие медотвод от вакцинации против коронавируса, уже сейчас могут получить справку с QR-кодом в поликлинике по месту жительства, разъяснили в Минздраве республики.

- Справку оформляет участковый врач-терапевт. Медицинский отвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины от коронавируса. Противопоказанием к прививке является период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний, - отметили в ведомстве.

Кстати, у тех, кто получил такую справку раньше, придется ее переоформить, чтобы в ней значился QR-код, который с 22 ноября нужно будет предъявлять при поездках в общественном транспорте Татарстана.

Чтобы упростить проверку справки о медотводе Минздрав Татарстана разработал специальный модуль формирования QR-кода. Эта система позволяет также распечатать справку. А при наведении камеры смартфона на код, откроется электронный ресурс Минздрава республики, где будет указан срок действия справки. На федеральном же портале Госуслуг QR-код о медотводе будет доступен только с 1 февраля 2022 года.

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