Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 9:45

Умерла студентка, которая отравилась метанолом на вечеринке в Казани

Всего в больнице оказалось 15 молодых парней и девушек
Андрей МАРЬЯНОВ
Андрей МАРЬЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка вместе с друзьями по ошибке выпили "незамерзайку".

Девушка вместе с друзьями по ошибке выпили "незамерзайку".

Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 16 ноября в тяжелом состоянии в больницу была доставлена студентка отмечавшая день рожденья друга в арендованном доме казанского поселка Салмачи. После употребленного спиртного на вечеринке девушка получила серьезное отравление метанолом.

- К сожалению, спасти пациентку не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей, - сообщили 19 ноября в Минздраве Татарстана.

Насколько стало известно «Комсомолке», у девушки не выдержало сердце, и она скончалась в четверг вечером.

Напомним, после той самой вечеринки в поселке Салмачи медпомощь понадобилась 15 студентам. Оказалось, что вместе купленного с рук контрафактного спиртного, они по ошибке взяли из багажника бутылку с «незамерзайкой». В нее добавили ароматизаторы и выпили, думая, что это нормальный алкоголь. Недомогание молодые люди почувствовали той же ночью, а уже утром первые отравленные начали поступать в больницу Казани. По данному факту было возбуждено уголовное дело.