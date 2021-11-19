Умерла студентка, которая отравилась метанолом на вечеринке в Казани

Девушка вместе с друзьями по ошибке выпили "незамерзайку". Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 16 ноября в тяжелом состоянии в больницу была доставлена студентка отмечавшая день рожденья друга в арендованном доме казанского поселка Салмачи. После употребленного спиртного на вечеринке девушка получила серьезное отравление метанолом.

- К сожалению, спасти пациентку не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей, - сообщили 19 ноября в Минздраве Татарстана.

Насколько стало известно «Комсомолке», у девушки не выдержало сердце, и она скончалась в четверг вечером.

Напомним, после той самой вечеринки в поселке Салмачи медпомощь понадобилась 15 студентам. Оказалось, что вместе купленного с рук контрафактного спиртного, они по ошибке взяли из багажника бутылку с «незамерзайкой». В нее добавили ароматизаторы и выпили, думая, что это нормальный алкоголь. Недомогание молодые люди почувствовали той же ночью, а уже утром первые отравленные начали поступать в больницу Казани. По данному факту было возбуждено уголовное дело.