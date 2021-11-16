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Происшествия16 ноября 2021 13:25

Вот и погуляли: в Татарстане группа молодых людей отмечала день рождения и отравилась метанолом

Пострадавшим от суррогатного алкоголя от 21 до 22 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Решив сэкономить, молодые люди купили для застолья пятилитровую бутылку некачественной водки

Решив сэкономить, молодые люди купили для застолья пятилитровую бутылку некачественной водки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с признаками отравления метанолом госпитализировали 11 молодых людей. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Известно, что 15 ноября в одном из частных домов поселка Салмачи компания из 19 ребят в возрасте от 21 до 22 лет отмечала день рождения. Решив сэкономить, они купили пятилитровую бутылку некачественной водки. В результате большинство молодых людей оказалось в городской больнице №7. Врачи готовятся принять и остальных участников застолья, в случае если и им понадобится помощь.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники отделения полиции "Сафиуллина" ищут тех, кто продал пострадавшим несертифицированную спиртосодержащую продукцию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее от некачественного спиртного скончались два жителя Чувашии - отец и сын. Трагедия произошла в деревне Вурманкас-Туруново Чебоксарского района.

До того массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбуржье. Там погибли 32 человека, 64 пострадали. Жители сразу нескольких районов купили спиртные напитки в местном магазине.

Напомним, ранее от некачественного спиртного скончались два жителя Чувашии - отец и сын. Трагедия произошла в деревне Вурманкас-Туруново Чебоксарского района.

До того массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбуржье. Там погибли 32 человека, 64 пострадали. Жители сразу нескольких районов купили спиртные напитки в местном магазине.

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Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Все они являются участниками вечеринки в честь дня рождения, которое праздновали в частном доме поселка Салмачи (подробности)

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