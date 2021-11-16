Вот и погуляли: в Татарстане группа молодых людей отмечала день рождения и отравилась метанолом

Решив сэкономить, молодые люди купили для застолья пятилитровую бутылку некачественной водки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с признаками отравления метанолом госпитализировали 11 молодых людей. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Известно, что 15 ноября в одном из частных домов поселка Салмачи компания из 19 ребят в возрасте от 21 до 22 лет отмечала день рождения. Решив сэкономить, они купили пятилитровую бутылку некачественной водки. В результате большинство молодых людей оказалось в городской больнице №7. Врачи готовятся принять и остальных участников застолья, в случае если и им понадобится помощь.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники отделения полиции "Сафиуллина" ищут тех, кто продал пострадавшим несертифицированную спиртосодержащую продукцию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее от некачественного спиртного скончались два жителя Чувашии - отец и сын. Трагедия произошла в деревне Вурманкас-Туруново Чебоксарского района.

До того массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбуржье. Там погибли 32 человека, 64 пострадали. Жители сразу нескольких районов купили спиртные напитки в местном магазине.

Напомним, ранее от некачественного спиртного скончались два жителя Чувашии - отец и сын. Трагедия произошла в деревне Вурманкас-Туруново Чебоксарского района.

До того массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбуржье. Там погибли 32 человека, 64 пострадали. Жители сразу нескольких районов купили спиртные напитки в местном магазине.

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Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Все они являются участниками вечеринки в честь дня рождения, которое праздновали в частном доме поселка Салмачи (подробности)