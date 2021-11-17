В Казани число пострадавших при отравлении метанолом возросло до 15

13 отравившихся остаются под наблюдением медиков в Татарстане, ещё две девушки — в Башкирии и Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число пострадавших при отравлении метанолом в Казани возросло до 15 человек. 13 отравившихся остаются под наблюдением медиков в Татарстане, ещё две девушки — в Башкирии и Москве. По данным следственного комитета Татарстана, их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

Напомним, 15 ноября в одном из частных домов поселка Салмачи компания из 19 ребят в возрасте от 21 до 22 лет отмечала день рождения. Решив сэкономить, они купили пятилитровую бутылку некачественной водки. Вот только когда молодые люди доставали пятилитровую бутыль с суррогатом из машины, они перепутали его с «незамерзайкой».

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Еще одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Тела умерших были найдены в квартире. В обстоятельствах произошедшего, в том числе, разбирается и прокуратура. (подробности)