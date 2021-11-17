Отравившиеся в Казани метанолом студенты на вечеринке по ошибке выпили «незамерзайку»

В больнице оказались 13 молодых людей. Фото: Алексей ФОКИН

Стали известны новые подробности отравления студентов на дне рожденья в частном доме поселка Салмачи. Около 20 молодых людей, в том числе и девушки, собрались на вечеринку, где не обошлось без спиртного. Один из парней купил у местного бутлегера суррогатное спиртное. Он кинул пластиковую бутылку в багажник каршерингового авто и поехал праздновать с друзьями.

Вот только когда молодые люди доставали пятилитровую бутыль с суррогатом из машины, они перепутали его с «незамерзайкой». Она быстро перекочевала на праздничный стол. Чтобы было повкуснее в жидкость добавили еще и ароматизаторы. Видимо это отбило едкий запах и «незамерзайку» выпила дюжина студентов. Они ничего даже не заподозрили. Плохо им стало только потом. В течение следующего дня в больницу попали 13 человек. Врачи оценивают их состояние как среднее и тяжелое.

В связи с этим вечеринкой в Салмачах дома заинтересовались правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- В ходе осмотра места происшествия в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Кстати, суррогат, с которым студенты перепутали «незамерзайку», уже проверили. На удивление в этом спиртном следов опасного метанола обнаружено не было. Но это скорее всего уже просто удача, в том числе и бутлегеров, которых полиция нашла и опросила.

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