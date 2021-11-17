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Общество17 ноября 2021 12:06

В Казани начали устанавливать главную новогоднюю елку

Так уже смонтирован нижний уровень каркаса
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Главное новогоднее украшение города будет высотой 35 метров

Главное новогоднее украшение города будет высотой 35 метров

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В Казани приступили к установке главной городской новогодней елки. Она будет красоваться на площадке рядом с центром семьи «Казан».

Главное новогоднее украшение города будет высотой 35 метров. На ней также установят светомузыкальную иллюминацию. К слову, нижний уровень каркаса елки уже собрали.

Напомним, что в прошлом год центральную елку в Казани начали устанавливать еще 9 ноября. Ее открытие состоялось 24 декабря. Она попала в рейтинг самых красивых новогодних елок России.