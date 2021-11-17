В Казани начали устанавливать главную новогоднюю елку

Главное новогоднее украшение города будет высотой 35 метров Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В Казани приступили к установке главной городской новогодней елки. Она будет красоваться на площадке рядом с центром семьи «Казан».

Главное новогоднее украшение города будет высотой 35 метров. На ней также установят светомузыкальную иллюминацию. К слову, нижний уровень каркаса елки уже собрали.

Напомним, что в прошлом год центральную елку в Казани начали устанавливать еще 9 ноября. Ее открытие состоялось 24 декабря. Она попала в рейтинг самых красивых новогодних елок России.