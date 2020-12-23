В этот четверг, 24 декабря, в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» в 16.00 запланировано открытие главной городской новогодней елки. Интересно то, что эта 35-метровая хвойная красавица обладает искусственным интеллектом.Она, оформленная светодинамическим и анимированным куполом, вместе Дедом Морозом будет «общаться» с жителями гостями Казани, поздравлять их с наступающим Новым годом, а также рассказывать о культуре и традициях Татарстана. Концепция церемонии открытия главной городской елки посвящена IT-технологиям, которые были так актуальны в уходящем 2020 годуТакже во время торжества на праздничной площадке развернутся украшенные иллюминацией торговые ряды и пройдет концертная программа.Так, ожидается выступление шоу-театра «Шарм», трио «Гранде» и группы Just Brass. Хедлайнером же концерта станет певица Анастасия Макарова.