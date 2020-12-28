Главная елка Казани - та, что с искусственным интеллектом у центра семьи “Казан”, попала в рейтинг самых красивых елок России. Она понравилась 63% жителей столицы Татарстана и оказалась на втором месте по этому показателю. Больше всего собственная елка понравилась жителям Уфы (66%). “Бронзу” же взяла новогодняя красавица из Воронежа (62%), сообщает портал SuperJob.Чтобы прийти к такому выводу, специалисты опросили по тысяче жителей Москвы и Санкт-Петербурга и по 700 человек из других городов. К слову, столичная елка на Соборной площади понравилась лишь 47% респондентов, а питерская на Доврцовой площади и вовсе лишь 33%.