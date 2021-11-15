В Набережных Челнах на маршруты вышел еще 21 большой автобус

Деньги на их покупку выделили из городского бюджета. Фото: nabchelny.ru

Транспортная проблема в Набережных Челнах, похоже, сходит на нет. Напомним, после того как КАМАЗ забрал у города неоплаченные по лизингу автобусы большой вместимости, местным жителям пришлось пересесть в тесные маршрутки.

Пандемия коронавируса лишь помешала поскорее выйти из этой ситуации. А в этот понедельник пресс-служба администрации Наберержных Челнов сообщила, что на городские маршруты вышел 21 новый автобус большой вместимости марки НЕФАЗ. На покупку этого транспорта из городского бюджета выделили 234 миллиона рублей.

Отметим, что до этого момента, а именно в марте 2021 года, в татарстанском автограде вышли в рейс 40 автобусов ЛиАЗ, которые были безвозмездно переданы правительством Москвы.