Свершилось! Московские автобусы вышли на маршруты Набережных Челнов

Фото: мэрия Набережных Челнов.

Утро 30 марта для жителей Набережных Челнов началось с хорошей новости. Спустя более чем год в город наконец-то вернулись большие автобусы. На маршруты вышли 40 ЛиАЗов, которые городу подарила Москва.

В последний раз автобусы большой вместимости курсировали по Набережным Челнам в начале февраля прошлого года. Дело в том, что в начале февраля 2020 года МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вынужден был вернуть ПАО “КАМАЗ” 190 автобусов марки НЕФАЗ. Причиной этого стали долги предприятия по лизингу. Директор "КАМАЗа" Сергей Когогин тогда раскритиковал мэрию города, отметив, что в те не способны организовать пассажирские перевозки. «КАМАЗ» даже обращался в Арбитражный суд Татарстана, но после пошел на мирное соглашение.

Долгие месяцы после этого местные жители могли только мечтать о просторном общественном транспорте, так как на замену большим автобусам 8 февраля 2020 года вышли тесные маршрутки. “Газели” начали курсировать на маршрутах №№ 2, 3, 11, 10, 21 и 26. Ситуацию обещали исправить в максимально короткие сроки, но в планы властей вмешалась пандемия коронавируса.

Пандемия повлияла, конечно, на все моменты нашей жизни, в том числе и связанные с транспортом. Произошло колоссальное снижение пассажиропотока и тот имеющийся транспорт, который был на тот момент, это 300 автобусов и 73 трамвайные единицы, были задействованы не полностью. Это, конечно, сказалось и на потерях перевозчиков, и на экономических моделях.

Местные власти обещали, мол совсем скоро все изменится. В сентябре мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев заявил, что уже сформирована финансовая схема, по которой общественный транспорт будет куплен. Следующим этапом должна была быть встреча местного руководства с представителями завода по производству больших автобусов. Маршрутки бы уступили им свое место в конце осени, но нет.

И вот только в начале декабря новый транспорт начал поступать в Набережные Челны. Сначала прибыли десять новых минских автобусов, а после - власти Москвы подарили городу 40 своих “ЛиАЗов”.

Сроки выхода московских автобусов на маршруты постоянно менялись. Сперва власти города говорили про февраль, потом про начала марта, а на деле получилось выпустить транспорт только к концу первого месяца весны.