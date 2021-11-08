В Набережных Челнах в доме, где произошел взрыв, демонтировали все разрушенные плиты перекрытия

На полное восстановление дома уйдет несколько месяцев. Фото: nabchelny.ru

В подъезде №11 дома на улице Татарстан, где на четвертом этаже в квартире произошел взрыв газа, демонтировали все поврежденные плиты потолочного перекрытия. Сейчас им на замену по специальным чертежам изготавливаются новые железобетонные конструкции, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

- Также мы ждем последние сметы по восстановлению и проект, по которому будут идти дальнейшие работы, - сообщил первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что перед ноябрьскими праздниками из местного бюджета жильцам дома, которые утратили свое имущество в результате ЧП, была выдана компенсация в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч человек. Так, 125 человек получили 1,25 миллиона рублей.

– В этом направлении нужно дальше работать. Нужно провести все восстановительные работы, сделать окна, поклеить обои. Для людей нужно создать все условия, - отметил Магдеев.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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