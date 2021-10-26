КАМАЗ окажет материальную помощь семье сотрудницы, погибшей при взрыве дома в Набережных Челнах

Предприятие окажет финансовую помощь и своим неработающим пенсионерам, проживающим в доме, где произошел взрыв. Фото: nabchelny.ru

Погибшая в результате взрыва в Набережных Челнах 22-летняя Аделина Загриева являлась сотрудницей дочернего предприятия КАМАЗа. Автогигант окажет материальную помощь семье девушки, сообщает пресс-служба компании.

Известно, Аделина в течение последних трех лет работала кладовщиком, а в сентябре 202 года года получила новую должность – стала контролером.

В пресс-службе КАМАЗа сообщили, что связь с семьей погибшей осуществляется через ее дядю, который тоже трудится на предприятии. Коллеги девушки и сотрудники других дочерних предприятий компании так же начали переводить ему деньги для оказания помощи семье. Стало известно, что похороны девушки состоятся в эту среду, 27 октября, их оплатит завод КАМАЗ.

К слову, предприятие окажет финансовую помощь и своим неработающим пенсионерам, проживающим в доме, где произошел взрыв. В настоящее время известно о четырех таких жильцах.

Напомним, ЧП в доме 25/117 на улице Татарстана произошло вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Из-под завалов извлекли четырех выживших, одна из них - Аделина Загриева, спустя время скончалась в больнице. На следующее утро за медпомощью обратилась еще одна пострадавшая. 48-летняя женщина получила ушибы, врачи отправили ее на амбулаторное лечение.

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС.

Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63