Число пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах возросло до пяти, один из них скончался

Взрыв произошел вечером 25 октября. Фото: МЧС Татарстана

Поздно вечером стало известно, что в больнице Набережных Челнов скончалась 22-летняя Аделина Загриева. Ее последней вытащили из-под завалов дома, где произошел взрыв. После этого поступило сообщение о том, что число пострадавших увеличилось. Так, утром 26 октября в больницу обратилась 48-летняя женщина. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В итоге от взрыва газа в доме Набережных Челнов пострадали пять человек, одна из них – Алина Загирева, скончалась. В больнице продолжает находится 17-летний подросток, которого спасатели вытащили из-под завалов и спустили вниз по пожарной лестнице. Состояние его осложнилось, он сейчас находится в реанимации. Его 11-летний брат, которого тоже удалось спасти, в состоянии средней степени тяжести. Мальчика перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Еще один пострадавший – 70-летний Владимир Рочев, так же находится в реанимации с ожогами и переломами. Предполагается, что именно в его квартире и произошел взрыв газа. Его за неуплату отключили, а он, по одной из версий, самовольно сделал врезку в трубе и из-за этого произошла утечка газа с последующим взрывом.

Напомним, ЧП в доме 25/117 на улице Татарстана произошло вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Последнюю из-под завалов живой извлекли 22-летнюю девушку. Фото: МЧС Татарстана

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС.

Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63