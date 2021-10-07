Правительство Татарстана готовит постановление о дополнительных коронавирусных ограничениях

Ограничения введут из-за ухудшающейся эпидемической обстановки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что правительство Татарстана готовит постановление о дополнительных ограничительных мерах в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой из-за коронавируса. Предполагается, что новые ограничения вступят в силу 11 октября.

Так, среди ограничений:

- Работа театров, кинотеатров, в том числе, кинозалов, цирков, концертных залов должна будет проводиться при заполняемости зрительных залов не более 50%, но не более 500 человек. Большая заполняемость возможна при полной вакцинации всех сотрудников и если зрители предъявят сертификаты о получении прививки;

- Официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия должны будут проводиться при заполняемости зрительских мест не более 50%, но не более 500 человек. Заполняемость свыше этой нормы возможна при аналогичных условиях;

- Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда (полная заполняемость – в случае, если все работники вакцинированы против новой коронавирусной инфекции, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой или медицинским заключением;

- Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 квадратных метров, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание;

- Вводится режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, покидать места проживания (пребывания).

Напомним, что за последние сутки в республике было выявлено 80 случаев заражения COVID-19.