Минздрав Татарстана дал новые разъяснения по работе мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

При наплыве желающих количество мобильных пунктов могут увеличить. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Татарстане из-за введения пропускного режима по QR-кодам о вакцинации и справкам о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев, в том числе в кафе и рестораны, Минздрав республики ожидает наплыв желающих привиться. В ведомстве в связи с этим дали новые разъяснения по работе мобильных пунктов вакцинации в крупных городах Татарстана.

Казань:

- ТЦ Мега, ТЦ Южный, ТЦ Парк Хаус (ежедневно с 10.00 до 20.00)

- Сбербанк (Пушкина,4) с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00

- КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00)

- КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00)

- КДК им. В.И.Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00)

Набережные Челны:

- ТЦ Омега (ежедневно с 13.00 до 19.00)

Нижнекамск (график обновляется еженедельно):

- ТЦ «Сити Молл» (08.10.2021, с 16.30 до 18.30)

- ТЦ «ЭССЕН», ул. Строителей, 55 (08.10.2021, с 14.00 до 17.00)

- ТЦ «Лента» (08.10.2021, с 16.00 до 18.30)

Альметьевск:

- ТЦ «Панорама» (по будням с 16.00 до 20.00, в выходные с 12.00 до 18.00)

В Минздраве Татарстана при этом отмечают, что в торговых центрах привиться можно до 10 октября включительно, а уже с 11 октября мобильные пункты там будут работать только для ревакцинации - для сделавших прививку шесть месяцев назад, а также для вакцинации от гриппа. Но если в торговом центре сделают отдельный вход в пункт, то он продолжит работу для всех желающих.

Сейчас в Татарстане работает 163 пункта вакцинации. Это, в том числе, стационарные и мобильные.