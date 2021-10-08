Минздрав Татарстана сообщил, как повлияет пропуск в кафе по QR-кодам на темпы вакцинации

В республике могут открыть дополнительные прививочные пункты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 8 октября, во время пресс-конференции первый зам главы Минздрава Татарстана Алмьмир Абашев спрогнозировал, что после введения в республики пропускного режима по QR-кодам увеличиться нагрузка на пункты вакцинации от коронавируса – ожидается наплыв желающих привиться.

В связи с этим, по словам Абашева, по мере необходимости в Татарстане собираются открывать дополнительные пункты, в том числе и мобильные. Особенно это касается больших городов.

Кроме того, первый зам главы Минздрава Татарстана призывает пенсионеров прививаться от коронавируса именно «Спутником V». Абашев уверяет, что именно эта двухкомпонентная вакцина поможет сформировать иммунитет и в последствие получить желаемый QR-код.

Напомним, с 11 октября в Татарстане из-за введения дополнительный коронавирусных ограничений без этих кодов или справки о перенесенной инфекции не более шести месяцев не будут пускать ряд учреждений – это, например, кинотеатры, концертные залы, спортивные и досуговые объекты, а также кафе и рестораны. При этом медотвод здесь уже не поможет - не пустят.

Мало того без справки и QR-кода людям старше 65 лет в республике нельзя выходить из дома. Ну разве что в магазин или выкинуть мусор. Они должны находится на изоляции. Касается это и работающих пенсионеров.