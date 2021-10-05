Верховный суд Татарстана не отпустил из-под стражи главу ФСС республики Павла Лоханова

По решению суда Лоханов пробудет в камере минимум до 21 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Фонда социального страхования (ФСС) Татарстана Павел Лоханов просил Верховный суд республики перевести его из камеры СИЗО под домашний арест. Но его доводы не посчитали настолько весомыми и оставили решение Приволжского районного суда Казани о мере пресечения в силе. В камере Лоханов пробудет минимум до 21 ноября 2021 года.

Напомним, главу ФСС Татарстана силовики задержали 21 сентября в автомобиле «Infiniti QX 80». Причем с поличным – после получения им 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги полагались Павлу Лоханову за то, что тот «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должен был заплатить поставщик подгузников для инвалидов. Речь изначально шла о 14 миллионах рублей, но Лоханов снизил претензии всего до 100 тысяч и обещал не обжаловать данную сумму.

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