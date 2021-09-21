Полицейские задержали руководителя Фонда социального страхования Татарстана

Утверждается, что подозреваемый изначально рассчитывал незаконно получить 4 миллиона рублей. Фото: Анастасия Осипова

Руководителя Фонда социального страхования Татарстана задержали в этот вторник, 21 сентября, когда он получал взятку на 2,4 миллиона рублей, сидя в автомобиле «Infiniti QX 80». Сообщает МВД республики.

- В отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Решается вопрос об избрании для него на время следствия меры пресечения, - также отметили в ведомстве.

Так, установлено, что осенью 2020 года между Фондом и одной из фирм был заключен контракт на поставку спецсредств для обеспечения инвалидов на сумму 56 миллионов рублей. Но сотрудники Фонда в последствии выявили нарушение исполнения договора со стороны поставщика.

На основании этого был подан иск в Арбитражный суд Татарстана о взыскании с фирмы неустойки на сумму более 14 миллионов рублей. А в августе 2021 года руководитель провинившейся организации встретился с руководителем Фонда. Вот тогда, по версии следствия, высокопоставленный чиновник предложил «уладить» вопрос с претензиями в иске и потребовал за это 4 миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, стороны договорились и в сентябре 2021 года с фирмы суд взыскал штраф всего на 100 тысяч рублей.

В итоге руководителя Фонда задержали с поличным, когда он брал деньги сидя в автомобиле «Infiniti QX 80».