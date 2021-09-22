В Казани по делу о взятке из-за подгузников арестовали главу ФСС Татарстана Павла Лоханова

Чиновник пробудет в камере СИЗО до 21 ноября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В эту среду в Приволжском районном суде Казани удовлетворили ходатайство следователя о заключении под стражу главу ФСС Татарстана Павла Лоханова. Высокопоставленного чиновника отправили в камеру СИЗО до 21 ноября 2021 года. Сообщает прокуратура республики.
- Надзорное ведомство поддержало данное ходатайство, - отметили в прокуратуре Татарстана.
Напомним, 43-летнего чиновника задержали с поличным при передаче ему 2,4 миллиона рублей в автомобиле «Infiniti QX 80». В отношении Лоханова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
По версии следствия, Лоханов за деньги «скостил» в судебном иске поставщику подгузников для инвалидов требования по неустойке с 14 миллионов до 100 тысяч рублей.
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