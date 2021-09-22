Глава ФСС Татарстана Павла Лоханова могут выгнать из партии «Единая Россия» из-за подгузников

Чиновника задержали с поличным при получении взятки. Фото: fss.tatarstan.ru

43-летнего главу ФСС Татарстана Павла Лоханова, которого задержали в автомобиле «Infiniti QX 80» при получении 2,4 миллиона рублей взятки, могут выгнать из партии «Единая Россия». Так, его членство в ней уже приостановлено из-за возбуждения уголовного дела. Сообщает пресс-служба «Единой России» в Татарстане.

- Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано, - отметили там. - Лоханов также будет выведен из состава регионального политсовета партии.

Напомним, в отношении главы ФСС Татарстана Павла Лоханова было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, он за деньги «скостил» исковые требования Фонда к одному из поставщиков подгузников для инвалидов с 14 миллионов до 100 тысяч рублей.