В Казани в суд доставили еще двух «звезд» Finiko

Суд изберет для них меру пресечения на время следствия по делу об особо крупном мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция продолжает расследовать дело об особом крупном мошенничестве – финансовой пирамиды Finiko. Так, 9 сентября в Вахитовский районный суд Казани были доставлены две «звезды» этой организации – Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Им должны избрать меру пресечения на время следствия. Считается, что женщины завлекли в сети финансовой пирамиды несколько десятков тысяч людей.

Отметим, что на днях суд уже отправил под стражу «вице президента» Finiko Ильгиза Шакирова. Бизнесмен получил в финансовой пирамиде такой статус благодаря тому, что помог собрать деньги со 100 тысяч вкладчиков.

Он, как и основатель Finiko Кирилл Доронин уже сидит в камере СИЗО в ожидании суда. Непосредственные же партнеры Доронина – Зыгмунт Зыгмунтович, а также Эдвард и Марат Сабировы, были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Напомним в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту.

Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование дела о мошенничестве. До этого момента оно квалифицировалось по другой уголовной статье - «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».