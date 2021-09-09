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Происшествия9 сентября 2021 15:01

В Казани в суд доставили еще двух «звезд» Finiko

По версии следствия, они завлекли в финансовую пирамиду несколько десятков тысяч человек, которые потом потеряли свои деньги
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Суд изберет для них меру пресечения на время следствия по делу об особо крупном мошенничестве.

Суд изберет для них меру пресечения на время следствия по делу об особо крупном мошенничестве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция продолжает расследовать дело об особом крупном мошенничестве – финансовой пирамиды Finiko. Так, 9 сентября в Вахитовский районный суд Казани были доставлены две «звезды» этой организации – Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Им должны избрать меру пресечения на время следствия. Считается, что женщины завлекли в сети финансовой пирамиды несколько десятков тысяч людей.

Отметим, что на днях суд уже отправил под стражу «вице президента» Finiko Ильгиза Шакирова. Бизнесмен получил в финансовой пирамиде такой статус благодаря тому, что помог собрать деньги со 100 тысяч вкладчиков.

Он, как и основатель Finiko Кирилл Доронин уже сидит в камере СИЗО в ожидании суда. Непосредственные же партнеры Доронина – Зыгмунт Зыгмунтович, а также Эдвард и Марат Сабировы, были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Напомним в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту.

Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование дела о мошенничестве. До этого момента оно квалифицировалось по другой уголовной статье - «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».