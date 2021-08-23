В Марий Эл продолжает гореть лес на площади 54 гектаров

Пожар тушат с 18 августа. Фото: МЧС Марий Эл

В республике продолжают бороться с лесным пожаром, который вспыхнул 18 августа в Медведевском районе. За воскресенье там удалось сократить площадь активного горения с 66,5 до 54 гектаров.

- Общая группировка сил и средств на данный момент составляет около тысячи человек, 165 единиц техники. Применяется авиация, за текущие сутки выполнено 117 сбросов воды объемом 351 тонна, - сообщает МЧС Марий Эл.

Также там отметили, что основные силы и средства направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов на территории Куярского и Устье-Кундышского лесничеств. Напомним, в первые дни пожара оттуда были эвакуированы местные жители и отдыхающие санаториев, в том числе и дети.

В связи с происходящим в республике введен режим ЧС, движение по федеральной трассе «Вятка» с 41 по 83 километр перекрыто.