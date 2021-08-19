В Марий Эл из-за лесного пожара эвакуировали санаторий, поселок и садоводческое товарищество

Лес горит примерно в трех километрах от поселка. Фото: МЧС Марий Эл

19 августа в 13.00 в МЧС Марий Эл поступило сообщение о лесном пожаре в Медведевском районе, который потушили еще рано утром, но он возобновился из-за жары. Сообщает чрезвычайное ведомство республики.

Огонь двинулся по направлению к поселку Сосновый Бор. Жителей пришлось эвакуировать и произвести опашку населенного пункта.

- На защиту поселка была направлена группировка в составе 21 человека и пяти единиц техники, - сообщили в МЧС Марий Эл.

Также из-за лесного пожара эвакуировали санаторий и садоводческое товарищество. В общей сложности из опасной зоны было выведено около 300 человек.