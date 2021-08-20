В Марий Эл из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

На помощь пожарным пришли добровольцы. Фото: mari-el.gov.ru

В Медведевском районе Марий Эл с 18 августа бушуют лесные пожары. Из –зоны возгорания были эвакуированы села и санатории. На данный момент существует угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района.

В связи с эти в республике ввели режим ЧС. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев.

- Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей, - отметили в пресс-службе руководителя Марий Эл.

Также Александр Евстифеев поручил оказать эвакуированным людям всю необходимую помощь - обеспечить питанием, психологическим и медицинским сопровождением.

На помощь добровольцам и пожарным пришли местные предприниматели. Они доставляют им горячие обеды и питьевую воду.