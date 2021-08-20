Крупный лесной пожар в Марий Эл: из санаториев и детских лагерей эвакуировали более 600 человек

Пожарные всеми силами стараются не подпустить огонь к поселкам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Марий Эл продолжается борьба с крупным лесным пожаром. По данным республиканского МЧС, Тушение осложняется жаркой погодой и сильным порывистым ветром, постоянно меняющим своё направление.

Так, около 5 утра удалось локализовать пожар в деревне Студенка. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, сгорели 3 неэксплуатируемые постройки на окраине.

- Из деревни эвакуировано 26 человек. Распространение огня в сторону жилых домов остановлено. Силами участников тушения проводится окарауливание и опашка деревни. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС Марий Эл.

В связи с создавшейся угрозой перехода пожара на посёлок Шап, проведена эвакуация из санаториев Кооператор, Южный и Шап, а также из самого поселка на 12 автобусах. Всего эвакуировано 634 человека, из них 423 ребенка. Все несовершеннолетние, а также постояльцы и сотрудники оздоровительных учреждений доставлены в здание Национальной президентской школы-интерната в Йошкар-Оле. Большинство детей уже передали родителям. Многие отправились по домам. 104 человека (из них 87 детей) размещены в здании данной школы. 32 взрослых размещены в детском военно-патриотическом лагере "Авангард".

- В центрах размещения организовано психологическое и медицинское обеспечение, а также питание, - сообщили в пресс-службе МЧС республики..

В связи с лесным пожаром перекрыто движение по ФАД Р176 «Вятка» с 41 по 86 километр. Объезд составит около 90 километров.