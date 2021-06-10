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Происшествия10 июня 2021 16:47

Верховный суд России отменил приговор студенту из Казани, который выложил фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

Уголовное дело молодого человека рассмотрят заново
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Об этом просила прокуратура, которая посчитала, что прежний приговор слишком мягкий.

Об этом просила прокуратура, которая посчитала, что прежний приговор слишком мягкий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июня Верховный суд России отменил приговор для студента из Казани Мухаммеду эль-Айюби, который 4 мая 2020 года выложил на сайт "Бессмертного полка" фото Гитлера. Это вовремя заметили модераторы ресурса, снимок не был опубликован, а о произошедшем было сообщено в правоохранительные органы.

В Казани молодого человека приговорили к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей. И не только за реабилитацию фашизма - при обыске квартиры студента у него нашли наркотики.

Но прокуратура посчитала, что это наказание слишком мягкое - гособвиненние изначально просило для студента 1 год и 11 месяцев колонии общего режима и штраф в 290 тысяч рублей. Поэтому была подана кассационная жалоба в Верховный суд Татарстана. Но там решили, что ранее оглашенный приговор правильный. Пришлось надзорному ведомству обращаться в Верховный суд России. Который сегодня рассмотрел этот вопрос и отменил решение нижестоящих инстанций, а также отправил дело на пересмотр в Казань. Так, что, возможно, что студент с фото Гитлера в итоге получит более суровый приговор.