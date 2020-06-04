2020-06-04T18:14:50+03:00
Происшествия

Жителю Казани предъявили обвинение за размещение портрета Гитлера на портале акции «Бессмертный полк»

Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал и житель Перми [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Один из них - житель Казани (справа), свою вину признал лишь частично. Фото: Следственный комитет РоссииОдин из них - житель Казани (справа), свою вину признал лишь частично. Фото: Следственный комитет России
Изменить размер текста:

Еще двум фигурантам уголовного дела о размещении фото нацистов на портале акции «Бессмертный полк» было предъявлено обвинение.

Это житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и житель Перми Даниил Шестаков. Они в ближайшем будущем ответят в суде по статье «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично».

По версии следствия, не позднее 4 мая этого года Эль-Айюби из Казани разместил на интернет-портале для трансляции на сайте «Бессмертный полк России» фотографию Адольфа Гитлера. При этом парень подписал, что на снимке изображен «Гилтер Адик».

В свою очередь, как полагают правоохранители, Даниил Шестаков из Перми примерно в эти же дни выложил на портале акции фотографию изменника Родины Власова.

- Эль-Айюби свою вину признал, но частично. Шестаков же в содеянном раскаялся и вину признал полностью, - сообщили в Следственном комитете России.

Там также уточнили, что следствие все еще продолжается, в том числе устанавливаются и другие лица, которые выложили на портале «Бессмертного полка» фотографии нацистов и предателей.

Жителю Казани предъявили обвинение за размещение портрета Гитлера на портале акции «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Карантина не будет: в Татарстане приезжим разрешили не соблюдать двухнедельную самоизоляцию
В Йошкар-Оле иномарка сбила 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по "зебре"
Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
В Великобритании, Египте, США и Таиланде: за границей остаются 178 жителей Ульяновской области
Не вставая с инвалидного кресла: на жительницу Татарстана завели уголовное дело за убийство соперницы
Прокуратура требует наказать виновных в травме ребенка на качелях в парке Елабуги
ФИФА запретил "Рубину" регистрировать новых игроков: клуб все еще должен за переход Уремовича двухлетней давности
Новые рекомендации Минздрава: какими лекарствами теперь будут лечить коронавирус в России
Прокуратура требует наказать виновных в травме ребенка на качелях в парке Елабуги
Почему в Ульяновске закрыли мост через реку Сельдь
Гидрометцентр Татарстана предупреждает: 5 июня ожидаются грозы и сильный ветер
В Татарстане скончался чемпион мира по борьбе «корэш», который болел коронавирусом
"В этот момент я заплакал": Слуцкий рассказал, как английские фанаты довели его до слез
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на электробусе в Набережных Челнах
Почему в Казани перекрывают улицу Чкалова
Где в Казани появится новая улица, которую назовут в честь протопопа Аввакума Петрова
В Казани устроили ночные гонки на квадроциклах: стало известно, как наказали водителей
Стали известны подробности об очередной смерти от коронавируса в Чувашии
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
В Татарстане нашли живой пропавшую 93-летнюю пенсионерку
ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок
В Татарстане коронавирус победили еще 139 человек
Приемная кампания 2020 в МарГУ: прямые эфиры деканов с абитуриентами
Минобрнауки Татарстана: для кого летние лагеря откроются уже в июне 2020