Жителю Казани предъявили обвинение за размещение портрета Гитлера на портале акции «Бессмертный полк».

Еще двум фигурантам уголовного дела о размещении фото нацистов на портале акции «Бессмертный полк» было предъявлено обвинение.

Это житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и житель Перми Даниил Шестаков. Они в ближайшем будущем ответят в суде по статье «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично».

По версии следствия, не позднее 4 мая этого года Эль-Айюби из Казани разместил на интернет-портале для трансляции на сайте «Бессмертный полк России» фотографию Адольфа Гитлера. При этом парень подписал, что на снимке изображен «Гилтер Адик».

В свою очередь, как полагают правоохранители, Даниил Шестаков из Перми примерно в эти же дни выложил на портале акции фотографию изменника Родины Власова.

- Эль-Айюби свою вину признал, но частично. Шестаков же в содеянном раскаялся и вину признал полностью, - сообщили в Следственном комитете России.

Там также уточнили, что следствие все еще продолжается, в том числе устанавливаются и другие лица, которые выложили на портале «Бессмертного полка» фотографии нацистов и предателей.