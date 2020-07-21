2020-07-21T18:14:54+03:00
Происшествия

У жителя Казани, который разместил фото Гитлера в онлайн-акции «Бессмертный полк онлайн», нашли наркотики

По словам самого парня, на преступление его толкнула симпатия к фюреру [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Парень уже признал свою вину и принес свои извинения. Фото: Следственный комитет РоссииПарень уже признал свою вину и принес свои извинения. Фото: Следственный комитет России
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В Главном следственном управлении Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби.

По версии следствия, не позднее 4 мая 2020 года Эль-Айюби , находясь в столице Татарстана, разместил на интернет-портале для трансляции на сайте «Бессмертный полк России» фотографию Адольфа Гитлера. При этом парень подписал, что на снимке изображен «Адик».

За это в отношении его и было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Но теперь выясняется, что казанец пойдет под суд и за другое. Так, вовремя обыска у него дома правоохранители изъяли выращиваемые парнем наркорастения.

Мухаммеда Эль-Айюби в итоге заявил, что это для его личного употребления. Также в ходе следствия он пояснил мотивы своего поступка. По словам парня, одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию Гитлера он разместил из симпатий к нему.

- Эль-Айюби в ходе предварительного следствия вину в содеянном признал полностью и публично принес извинения. Сейчас ему предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства, - сообщили в Следственном комитете России. – Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления его в суд.

У жителя Казани, который разместил фото Гитлера в онлайн-акции «Бессмертный полк онлайн», нашли наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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