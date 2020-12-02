“Злая шутка”: в Татарстане студента приговорили к условному сроку за публикацию фотографии Гитлера на сайте “Бессмертного полка”

Ранее осужденный замечал, что на преступление его толкнула симпатия к фюреру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Студент из Татарстана Мухаммед Эль-Айюби приговорен к условному сроку в один год и штрафу в размере 150 тысяч рублей за публикацию фотографии Гитлера на сайте акции “Бессмертный полк” и хранение наркотиков. Такой вердикт ему в среду, 2 сентября, вынес Верховный суд республики.

Свою вину Мухаммед признал и попросил прощения у всех, кого он оскорбил своей “злой шуткой”. Ранее же он замечал, что на преступление его толкнула симпатия к фюреру.

Напомним, осужденный загрузил фотографию главы Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера на сайт акции “Бессмертный полк”, куда люди отправляют фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. При обыске дома у парня было обнаружено 73,8 граммов конопли. Мухаммед Эль-Айюби был обвинен в покушении на реабилитацию нацизма и незаконном хранении наркотических средств. Гособвинители предлагали суду приговорить парня к одному году и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 290 тыс. рублей.