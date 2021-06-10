В Татарстане на днях должны принять жесткие правила пользования электросамокатами

Они будут жестко регулировать безопасность, прежде всего, самих пользователей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Буквально со дня на день в Татарстане должны принять жесткие правила пользования электросамокатами, сообщила 10 июня на брифинге руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Это будет сделано в рамках поручения главы региона Рустама Минниханова. Власти обеспокоены ростом травматизма пешеходов и пользователей электросамокатов.

Пока вопросом разработки правил вплотную занимаются главы местных городов. По словам Галимовой, особенно остро вопрос стоит в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Дело в том, что именно в них наиболее развиты сервисы по прокату электросамокатов.

Что же касается обещанных правил, то они будут жестко регулировать безопасность, прежде всего, самих пользователей.

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