Электросамокат детям не игрушка: в мэрии Казани рассказали, как будут бороться

Чиновники также решили, как ограничить доступ к использованию электросамокатов детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Казани вплотную идет работа над новым законопроектом, включающим правила использования электросамокатов. Разработчики планируют утвердить его на уровне всей республики. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров, который, в том числе, курирует и вопросы транспорта.

- К нам поступило огромное количество жалоб по поводу неудобств, причиненных сервисами по прокату электросамокатов. Ведь порой их водители ведут себя весьма некорректно, – заявил Ильдар Шакиров.

Чего стоит последний случай, когда девушка на полном ходу сбила малолетнего мальчика и просто уехала. Ребенок был сильно травмирован и попал в больницу. Искать сбежавшую с мест происшествия девушку пришлось полицейским. Кроме того, водители электросамокатов сталкиваются на проезжей части и с автомобилями.

То есть вопрос требует решения. Но даже на федеральном уровне нет каких-либо четких правил, которые бы регулировали использование электросамокатов.

Тем временем, в Казани, по словам Шакирова, количество уникальных аккаунтов пользователей сервисов проката электросамокатов в Казани уже превысил отметку в 120 тысяч человек. А с начала сезона эти гаджеты были арендованы около 500 тысяч раз. Рост жалоб от тех же пешеходов в связи с этим весьма ожидаем.

Чтобы хоть как-то урегулировать эту травмоопасную для каждой из сторон ситуацию уже достигнута договоренность с одним из сервисов по прокату электросамокатов. В определенных зонах города – парки, скверы и ряд тротуаров, скорость гаджета будет автоматически снижаться. Где до 10, где до 15, а где всего лишь до 20 км/ч.

Такие ограничения, например, уже действуют в парках им. Урицкого и им. Горького, на набережной озера Кабан, а также на улицах Баумана и Петербургская.

Также, власти Казани договорились и с прокатчиками и по поводу разбросанных где ни попадя электросамокатов. Сервис сейчас позволяет оставить их в любом месте и гаджеты становятся настоящей помехой для пешеходов. Теперь же компании, по словам Шакирова, увеличили штат по сбору электросамокатов – с 25 до 150 сотрудников.

Но особенно категорично общественность относится к вождению электросамокатов детьми. Поэтому городские власти решили, чтобы бравшего в прокат этот гаджет автоматически определяли по весу. Так, условно пользователь с весом до 30 килограммов, который почти стопроцентно будет являться ребенком, просто не сможет тронуться с места. При этом его арендная будет так же автоматически завершаться, затем могут последовать штрафы или полное исключение из ресурса.

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