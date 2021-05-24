В Казани более 500 детей из школы №175, где произошла стрельбы, для реабилитации выбрали отдых на море

А 84 человека и вовсе отказались от предоставленной возможности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 24 мая, на аппаратном совещании в мэрии Казани обсудили организацию отдыха для детей из школы №175, где произошла стрельба.

Так, по словам начальника управления образования города Ирека Ризванова, прошло собрание с родителями этих учеников, на котором им были предложены возможные варианты летнего отдыха и реабилитации после произошедшего.

Так, поездку на море выбрали 573 человека, часть родителей вместо этого выбрали санатории с путевками «Мать и дитя» и детские лагеря на территории Татарстана. Другие пока так и не определились с тем, где проведут летний отдых, а 84 человека и вовсе отказались от предоставленной возможности.

- Сейчас очень важно оперативно и организованно совместно с коллегами из правительства эти пожелания реализовать, - сказал на это мэр Казани Ильсур Метшин.

Отметим, что помимо поддержки татарстанских властей для детей из школы №175 Российским Красным Крестом был организован сбор пожертвований. Люди прислали более 73 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, а также реабилитацию пострадавших.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.