Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев полностью признал вину

Ильназ Галявиев полностью признает свою вину в расстреле школьников

Задержанный по подозрению в массовом убийстве в школе в Казани 19-летний Ильназ Галявиев полностью признает свою вину в содеянном. Юноша даже рассказал силовикам, скольких людей он убил. Однако ошибся в подсчетах.

Как сообщают источники "КП" в правоохранительных органах, молодой человек настаивает, что убил как минимум четверых взрослых. Посчитать жертвы среди школьников у убийцы не было времени. Но он предполагает, что должен был убить не меньше 7 человек.

Кроме того, стало известно, что дома у Галявиева нашли компоненты для изготовления взрывчатки: селитру, алюминиевую пудру, воронку, весы, сухое горючее и перекись водорода. Именно из них юноша сделал бомбу, взорванную на первом этаже гимназии №715 11 мая 2021 года.

Напомним, что жертвами стрельбы в школе в Казани стали 9 человек: две учительницы, а также семеро детей. В больницах остаются 18 человек. Тяжелораненых детей готовят к транспортировке в больницы Москвы.

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