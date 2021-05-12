Похороны погибших при стрельбе в школе №175 в Казани похоронят 12 мая на разных кладбищах

А пока люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу, который появился около школы. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Похороны погибших при стрельбе в школе №175 в Казани – семерых детей и двух взрослых, пройдут сегодня, 12 мая. Тела уже начали выдавать родственникам. Морг оцеплен правоохранителями.

Учительниц и школьников похоронят в разных местах: в Константиновке, Самосырово, в Рыбной Слободе, Высокой Горе, «Курган» и на Мусульманском кладбище.

- Все выплаты, похороны - все эти вопросы берем на себя. Работа организована, мне постоянно докладывают. В школе находится наш вице-премьер. Мы еще раз всё проверим, обойдем каждую семью, – отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что правительство республики выплатит семьям погибших по одному миллиону рублей. Также по 400 тысяч рублей дадут тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, а по 200 тысяч тем, кто получил ранения легкой степени.

Напомним, стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев зашел туда с ружьем открыл стрельбу и произвел взрыв. Спасаясь, дети выпрыгивали из окон. Другие вместе с учителями закрылись в классах и прятались под партами. В итоге Ильназ вышел на крыльцо и сдался правоохранителям. В больницах до сих пор с различными травмами находится 18 детей и двое взрослых.