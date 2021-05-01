Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать межмуниципальные приюты для бездомных животных

Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 1 мая, во время республиканского совещания президент Татарстана Рустам Минниханов отдельно обратил внимание на случай нападения стаи бездомных собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново Зеленодольского района. Ребенок едва выжил, его прооперировали и сейчас он находится в реанимации. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

По словам Минниханова, в республике это уже не единичный случай. Так, лишь за первый квартал 2021 года в медучреждения обратились 1 196 пострадавших от нападения бродячих животных. Но таких жителей республики может быть и больше.

- Вопросы в сфере обращения с безнадзорными животными находятся в зоне ответственности районов и городов. В бюджете заложены определенные суммы на эти цели, - заявил президент Татарстана.

Поэтому он указал главам районов на необходимость совместно с соответствующими службами организовать работу по отлову безнадзорных животных для дальнейшего их размещения в приюты.

Также Рустам Минниханов поручил для этого создать в Татарстане межмуниципальные приюты для бездомных животных и инициировать депутатам внесение, в том числе и на федеральном уровне, изменений в законодательство в плане обязательной регистрации домашних животных и ограничении их количества в домохозяйствах.

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Причина такой реакции – возбуждение уголовного дела из-за нападения стаи агрессивных животных на 11-летнего мальчика в поселке Осиново (подробности)