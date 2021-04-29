В Татарстане стая бездомных собак едва не загрызла насмерть 11-летнего мальчика

По факту нападения животных проводится прокурорская проверка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана на 11-летнего мальчика напала стая бездомных собак. Его едва не загрызли насмерть. Ребенка спасли прохожие. Он был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани со множеством ран и в шоковом состоянии.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Так, надзорный орган проверит соблюдение в районе требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных.

Напомним, в конце апреля в Татарстане жертвой нападения стаи бездомных собак стал мужчина. Животные искусали его в селе Шигали Высокогорского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».