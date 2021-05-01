В Татарстане глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев пригрозил чиновникам увольнением за несвоевременный отлов бездомных собак

Только за два дня в поселке Осиново поймали и поместили в приют 11 собак. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Зеленодольском районе Татарстана должны в экстренном порядке приступить к отлову бездомных собак. Глава местного Исполкома Михаил Афанасьев поручил чиновникам оперативно откликаться на жалобы населения по поводу бродячих животных. Иначе возможны увольнения. Также он призвал искать возможности проводить их отлов чаще.

Отметим, что причиной такой реакции главы района стал случай с нападением стаи бездомных собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново. Ребенка спас прохожий. Искусанного школьника госпитализировали в ДРКБ Казани, где его прооперировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, нападение собак на ребенка стало возможным из-за того, что чиновниками, в том числе и местными, было допущено нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.