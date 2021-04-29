В Татарстане возбудили уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на ребенка

В произошедшем теперь разбирается следственный комитет Татарстана. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По требованию прокуратуры следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново Зеленодольского района. Речь идет сразу о двух статьях: «халатность» и «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, пострадавшего ребенка от собак спас прохожий. Мальчик был доставлен в больницу в шоковом состоянии и с множественными укусами.

- По версии следствия, нападение собак на ребенка стало возможным из-за того, что чиновниками, в том числе и местными, было допущено нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, - отметили в следственном комитете Татарстана.