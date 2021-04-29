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Происшествия29 апреля 2021 17:00

В Казани суд арестовал до 27 июня «пиротехника-любителя», из-за которого произошел пожар в доме на улице Батыршина

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на жизнь полицейских
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сам мужчина объяснял полицейским, что занимается изготовлением исключительно пиротехники.

Сам мужчина объяснял полицейским, что занимается изготовлением исключительно пиротехники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг Советский районный суд Казани по ходатайству следствия отправил «пиротехника-любителя» под стражу до 27 июня. Напомним, в отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Именно по его вине произошел пожар в доме №29 на улице Батыршина 27 апреля. В тот день в квартиру к мужчине, работающему на Пороховом заводе, пришли полицейские. У них имелась оперативная информация о том, что он изготавливает дома взрывоопасные вещества. Компоненты для их создания, а также порох и патроны различного калибра мужчина хранил в квартире. Во время обыска он поджег их. В результате чего вспыхнул пожар.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана спасли пять человек. Их вывели по лестничному маршу при помощи масок, подсоединенных к баллону со сжатым воздухом. Огонь быстро потушили. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Криминал