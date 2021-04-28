СУ СКР Татарстана: В Казани «пиротехник-любитель» пытался убить полицейских

Пожар в доме происзошел, когда шел обыск квартиры подозреваемого. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Казани в отношении жителя дома №29 по улице Батыршина возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сообщает СУ СКР Татарстана.

Речь идет о том самом «пиротехнике-любителе», из-за которого 27 апреля едва не сгорела многоэтажка. Произошло это, когда в квартиру к мужчине с обыском пришли полицейские. У них имелась оперативная информация о том, что он может заниматься изготовлением взрывоопасных веществ. Сам же хозяин квартиры утверждал, что занимается исключительно пиротехникой.

- Во время обыска злоумышленник, хранивший дома компоненты для изготовления взрывоопасных веществ, в том числе порох, поджег их. В результате последовавшего хлопка, в квартире произошел пожар. Никто из присутствовавших в квартире не пострадал, - рассказали в СУ СКР Татарстана.

В ближайшее время следствие запросит у суда для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.