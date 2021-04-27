В Казани из горящего дома пожарные спасли пять человек

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Днем 27 апреля в пожарную охрану Казани поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже дома №29 на улице Батыршина.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники МЧС увидели, что подъезд заполнен плотным дымом. До их приезда из него самостоятельно смогли выбраться 10 жильцов, остальные не успели и в итоге могли задохнутся. Так, пожарным удалось спасти пять человек. Их вывели по лестничным маршам при помощи специальной маски, подключенной к дыхательному аппарату на сжатом воздухе. Само возгорание было потушено в течение получаса.

- Пожар на площади 50 квадратных метров произошел в двухкомнатной квартире, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.