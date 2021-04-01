После взрыва газа в Зеленодольске жильцов пострадавшего дома начали заселять в новостройку

Квартиры площадью по 64 квадратных метров расположены в новом доме №19А на улице Сайдашева. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В этот четверг, 1 апреля, жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Зеленодольске начали выдавать ключи от бесплатных квартир. Это временное жилье предоставляется мэрией города при поддержке Госжилфонда Татарстана и правительства республики.

- Сегодня с утра ключи от квартир получили 13 человек, которые после ЧП временно были размещены в санатории «Волга», остальным также они будут вручены в течении дня, - заверил в мэрии Зеленодольска.

Квартиры площадью по 64 квадратных метров расположены в новом доме №19А на улице Сайдашева. Находится в них жильцы пострадавшего дома могут до конца его восстановления. По предварительным подсчетам на него может уйти полгода. Уже в эту пятницу для переезда оттуда им предоставят грузовики, а перетаскивать вещи помогут волонтеры.

Напомним, взрыв газа в доме №39а на улице Ленина произошел поздно вечером 29 марта. Были разрушены семь квартир на двух этажах. Погибли два человека, пять пострадало. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.